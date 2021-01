Doppeljackpot - am Mittwoch geht es beim Sechser um 2,6 Millionen

Auch Jackpot beim Joker

Da auch am Sonntag niemand die sechs richtigen Zahlen auf seinem Schein gehabt hat, geht es am kommenden Mittwoch um einen Lotto-Doppeljackpot und damit um 2,6 Millionen Euro. Immerhin je 67.700 Euro gingen an die zwei Fünfer mit Zusatzzahl nach Tirol und ins Burgenland. Einen Jackpot gibt es auch beim Joker, der dann rund 400.000 Euro schwer sein wird, teilten die Österreichischen Lotterien am Montag mit.

DJP-Sechser, im Topf bleiben EUR 1.675.627,63 - 2,6 Mio. 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 67.676,20 109 Fünfer zu je EUR 1.354,60 296 Vierer+ZZ zu je EUR 149,60 5.381 Vierer zu je EUR 45,70 8.334 Dreier+ZZ zu je EUR 13,20 87.876 Dreier zu je EUR 5,00 266.226 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20 Lotto-Gewinnzahlen: 4 5 14 17 32 33 Zusatzzahl 27