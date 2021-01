DOSB-Chef rechnet mit höheren Auflagen für nicht geimpfte Sportler

Sportler sollten "keine Sonderrolle" einnehmen

Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Alfons Hörmann, geht nicht von einer Impfpflicht für Sportlerinnen und Sportler bei den Sommerspielen in Tokio aus. In einem Interview der "Augsburger Allgemeine" sagte er auf die Frage, ob ein Szenario denkbar sei, dass nur geimpfte Sportler nach Tokio dürften: "So weit wird es in letzter Konsequenz nicht kommen." Hörmann rechnet aber mit "vermutlich" sehr spannenden Diskussionen zu dem Thema.

Verpflichtende Impfungen für Athletinnen und Athleten gegen das Coronavirus hat auch der Chef des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, bereits ausgeschlossen. Er hatte sich aber für eine möglichst umfassende Impfung ausgesprochen. Im Sommer sollen in Japan die Olympischen Spiele nachgeholt werden, die im Sommer 2020 wegen der Pandemie nicht hatten stattfinden können.

Wenn man Chancen und Risiken abwäge, "werden auf nicht geimpfte Sportler sicherlich erhöhte Auflagen zukommen", sagte nun DOSB-Boss Hörmann: "Jeder Sportler muss für sich abwägen, ob Impfen nicht sinnvoller ist."

Bei aller Hoffnung, "dass sich die Impfszenarien so entwickeln, dass man im Lauf der nächsten Monate guten Gewissens die betroffenen Sportler und Betreuer impfen kann", bekräftigte der 60-Jährige erneut, dass Sportlerinnen und Sportler keine Sonderrolle einnehmen sollten. "Wir werden uns da in keiner Weise vordrängen", betonte Hörmann.

So denkt etwa auch der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann. "Wenn man sich im Zusammenhang mit Corona allein die Statistik der Toten anguckt, zeigt es eindeutig, dass die jungen Leute die weniger gefährdete Gruppe sind. Deshalb wäre ich dafür, dass man die Risikogruppen zuerst versorgt und dann auch den jüngeren Leuten wieder ein normales Leben anbieten kann", sagte Schachmann bei einer digitalen Medienrunde seines Teams Bora-hansgrohe, für das auch die vier Österreicher Patrick Konrad, Felix Großschartner, Lukas Pöstlberger und Patrick Gamper fahren.

Zuletzt hatte das dienstälteste IOC-Mitglied Richard Pound eine derartige Idee aufgegriffen. Er glaube nicht, dass die verhältnismäßig sehr wenigen für die Sportler benötigten Impfdosen für einen öffentlichen Aufschrei sorgen würden, hatte der 78-jährige Kanadier dem Nachrichtenkanal Sky News gesagt.

Die Vorgehensweise des UAE-Teams um Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar, das die gesamte Mannschaft in Abu Dhabi impfen lassen hat, hält Schachmann für das Bora-Team nicht für realisierbar. "Man hat das Team mit dem Impfstoff des chinesischen Pharmakonzerns geimpft. UAE ist da weit weg. Das wäre bei uns nicht denkbar, zumal der Impfstoff noch nicht einmal zugelassen ist", sagte Schachmann. Er werde weiter alles daran setzen, "immer gesund zu bleiben". Er wolle sich keine Grippe einfangen, genauso wolle er auch nicht an Corona erkranken.