dpa baut rund 30 Stellen beim Englischen Dienst ab

Nimmt künftig vermehrt Content von Partnern auf - Neustrukturierung notwendig, da Dienst "seit geraumer Zeit hohe Defizite" verursacht

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) baut Stellen beim Englischen Dienst ab. Weltweit sind rund 30 englischsprachige Korrespondenten und freie Mitarbeiter betroffen, teilte die Agentur in einer Aussendung mit. Damit werde auf die Tatsache reagiert, dass der Dienst seit geraumer Zeit jährlich hohe Defizite verursache. Das Angebot soll neu strukturiert werden. Künftig werden nicht nur Meldungen eigener Reporter angeboten, sondern auch vermehrt Inhalte von Partnern aufgenommen.

Das internationale Korrespondentennetz der dpa soll "effizienter" gestaltet werden. So bauen in Zukunft auch die englischsprachigen Angebote auf die Berichte und Informationen der deutschsprachigen Reporter, die im Newsroom übersetzt werden, gab die Nachrichtenagentur bekannt. An Standorten, wo es sinnvoll ist, sollen weiterhin englischsprachige Mitarbeiter eingesetzt werden, um Informationen zu recherchieren.

Außerdem soll "die Position als Nachrichtenagentur aus dem bevölkerungsreichsten und wirtschaftlich stärksten Land in der Europäischen Union - mit einem breiten Angebot an Berichten aus der und über die EU, EU-Beitrittskandidaten und Großbritannien" noch stärker herausgearbeitet werden, hieß es.

"Einschnitte sind immer schmerzhaft, besonders natürlich für die Betroffenen", wurde dpa-Chefredakteur Sven Gösmann in der Aussendung zitiert. Die Neuausrichtung sei aber ein "notwendiger Schritt zur Sicherung unseres englischsprachigen Angebots und zur generellen Fokussierung unserer Auslandsberichterstattung auf die Themen, die unsere Kunden und Gesellschafter von uns zu Recht in hoher Qualität erwarten".

Nicht betroffen seien die Desk-Besatzungen in Berlin und Sydney. Einige der Korrespondenten, vor allem in Asien und Afrika, seien auch weiter für die dpa tätig, arbeiteten jedoch dem deutschsprachigen Dienst zu.

Der seit 1957 bestehende Englische Dienst liefert laut dpa täglich rund 200 Meldungen, Berichte und Features an dpa-Kunden weltweit. Das Angebot wird rund um die Uhr von Redakteuren an Desks in Berlin und Sydney produziert. Rund 75 englischsprachige Journalisten auf allen Kontinenten schreiben für den Dienst.