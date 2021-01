Der Paketzusteller DPD Austria hat im Vorjahr mehr als 57 Millionen Pakete befördert - ein Plus von zehn Prozent gegenüber 2019. Am stärksten Tag des Jahres, dem 15. Dezember, wurden fast 400.000 Packerl geschupft. Das sind 180.000 Pakete mehr als am arbeitsintensivsten Tag 2019. "Als Lohn für all das dürfen wir uns über einen stabilen Geschäftskundenbereich und einen enormen Zuwachs im Privatkundenbereich von mehr als 46 Prozent freuen", so Geschäftsführer Rainer Schwarz.