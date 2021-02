"Draghi-Effekt" drückt Italiens Bond-Rendite auf Rekordtief

Inflation in Italien auf Rekordtief seit 40 Jahren Die Krise wirkt sich in Italien auf die Preise aus. Die Inflation in Italien erreichte ein Rekordtief seit 40 Jahren, meldete das italienische Statistikamt Istat mit. Auf Jahresbasis sind die Preise im Juni um 0,5 Prozent gewachsen, auf Monatsbasis um 0,1 Prozent. In vier norditalienischen Städten, Mailand, Venedig, Trient und Aosta, wurde sogar eine Deflation gemeldet.