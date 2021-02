Draghi sprengt Front der italienischen Rechtspopulisten

Lega und Berlusconis Forza Italia unterstützen eine neue Regierung um Mr. Euro - Postfaschistin Meloni bleibt allein in der Opposition (Von Micaela Taroni/APA)

Der mit der Regierungsbildung beauftragte Premier Mario Draghi sprengt die Front der italienischen Rechtspopulisten. Die oppositionelle Mitte-Rechts-Allianz aus Lega, der rechtskonservativen Forza Italia des TV-Tycoons Silvio Berlusconi und die postfaschistische Partei Fratelli d'Italia (FdI/Brüder Italiens), die noch vor wenigen Tagen kompakt auf vorgezogene Wahlen in Italien pochten, sind wegen des Beitritts zu einer Regierungskoalition unter Draghi gespalten.

Während Berlusconis Forza Italia seit der ersten Stunde mit Enthusiasmus die Aussicht auf eine Regierung Draghi begrüßte, überzeugte sich die Lega erst in den letzten Tagen davon, dass ein Kabinett des ehemaligen EZB-Chefs eine gute Alternative zu Neuwahlen in Zeiten der Pandemie ist. "Im Gegensatz zu einigen anderen denken wir nicht, dass wir weiterkommen, wenn wir immer Nein sagen", sagte Lega-Chef Matteo Salvini, der noch vor Kurzem regelmäßig die Europäische Zentralbank (EZB) und die Europäische Union kritisiert hatte.

"Die Lega ist laut Umfragen die stärkste Einzelpartei. Sie kann den Appell des Staatspräsidenten Sergio Mattarella zu einer Einheitsregierung nicht ignorieren", so der Fraktionschef der Lega in der Kammer, Riccardo Molinari. Er schloss nicht aus, dass Lega-Chef Salvini als Minister in eine Regierung Draghi einsteigen könnte. Der 48-jährige Salvini hatte zwischen 2018 und 2019 bereits als Innenminister amtiert und mit seiner harten Migrationspolitik international für Aufruhr gesorgt.

Die Fahne der Euroskeptiker, die den designierten Premier Mario Draghi nicht als Retter der Nation, sondern als suspekten Gesandten technokratischer Brüsseler Eliten betrachten, hält jetzt nur noch FdI-Chefin Giorgia Meloni hoch. Die von den Medien oft mit der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen verglichene Politikerin ist die einzige, die in Rom nicht in die Lobeshymnen für "Super Mario" einstimmt. Während die miteinander verbündeten Lega und Forza Italia bereits um den Sessel in der neuen Regierung rangeln, verkündete Meloni unverblümt, dass ihre Partei Draghi nicht unterstützen und sich bei der Vertrauensabstimmung im Parlament der Stimme enthalten werde.

Die redegewandte Rechtspolitikerin mit dem starken römischen Akzent will bei einer Großen Koalition nicht mitmachen. Ihren Wählern würde sie damit unglaubwürdig erscheinen, ließ sie wissen. Meloni will im Namen postfaschistischer Prinzipientreue weiterhin auf Neuwahlen drängen. Sie hofft, damit Wählerstimmen zu gewinnen.

Die 44-Jährige ist schon länger ein aufsteigender Stern der Rechtspopulisten. Ihre Umfragewerte sind seit Monaten auf Wachstumskurs. Laut jüngsten Erhebungen liegen Fratelli d'Italia inzwischen schon punktegleich mit der Fünf Sterne-Bewegung auf Platz drei im Ranking der erfolgreichsten Parteien. "Ich fühle mich politisch nicht isoliert. Ich repräsentiere die Millionen von Italienern, die Neuwahlen statt einer neuen Regierung bevorzugen", meint Meloni. Dass sie mit ihrer Haltung die Mitte-Rechts-Allianz spaltet, stört sie nicht. Kohärenz sei ihr Credo. "Wir werden nicht das soundsovielte Regierungsexperiment unterstützen", sagte die Politikerin.

Forza-Italia-Mitbegründer Antonio Tajani zeigte sich überzeugt, dass die Spaltung in der Mitte-Rechts-Allianz wieder gekittet werden könne. Die drei Parteien der Allianz würden jedenfalls zusammen an den Parlamentswahlen teilnehmen, die spätestens 2023 stattfinden werden. Bis dahin wird sich der Mitte-Rechts-Block wieder zusammenschweißen.