Draghi will Fachleute an der Spitze der Wirtschaftsministerien

Auch mehrere Frauen will designierter Premier in sein Kabinett bringen - Di Maio und Salvini-Vertrauter als Minister gehandelt

Der designierte italienische Ministerpräsident Mario Draghi will kein reines Expertenkabinett bilden, aber die Schlüsselministerien mit Fachleuten besetzen. Dies gilt vor allem für die Wirtschaftsressorts, berichtete die Tageszeitung "La Stampa" (Dienstagsausgabe). Als Wirtschaftsminister will Draghi demnach den Generaldirektor der italienischen Notenbank, Daniele Franco, haben.

Ein weiteres Wirtschaftsressort will Draghi laut dem Blatt auch Dario Scannapieco, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), anvertrauen. Der Ex-Präsident des Statistikamts Istat, Enrico Giovannini, könnte die Führung eines neugegründeten Ministeriums für den "ökologischen Übergang" übernehmen. Auch mehrere Frauen will Draghi in sein Kabinett bringen. So kommt die in Harvard promovierte Ökonomin Raffaella Sadun nach Angaben der Zeitung für ein Wirtschaftsministerium infrage.

Um sich die Unterstützung der Parteien zu sichern, muss Draghi auch einigen Politikern Ministerposten geben. Ein Ressort könnte der scheidende Außenminister Luigi Di Maio als Vertreter der größten Parlamentsfraktion, der Fünf-Sterne-Bewegung, bekommen. Auch Giancarlo Giorgetti, Vertrauensmann von Lega-Chef Matteo Salvini, winkt ein Posten im Kabinett, sollte die Rechtspartei Draghis Koalition beitreten.

Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) setzte am Dienstag die zweite Runde der Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung fort. Danach will die Vertreter der Sozialpartner treffen. Am Mittwoch und Donnerstag sollen die Aktivisten der Fünf-Sterne-Bewegung per Online-Votum über die Unterstützung einer Regierung unter Draghis Führung abstimmen. Die populistische Partei war bis zuletzt an der Regierung des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte beteiligt gewesen.

Die Parteispitze befürwortet jetzt ein mögliches Kabinett Draghi. Die Fünf Sterne sind die stärkste Kraft im Parlament, weshalb ihre Stimmen für Draghi wichtig wären. Allerdings ist die Partei intern in der Frage zerstritten, ob sie mit dem ehemaligen EZB-Chef kooperieren soll.