Drehgestelle für Duisburger und Düsseldorfer Siemens-Bahnen aus Graz

Siemens Mobility fertigt 109 Hochflur-Stadtbahnen - Auftragsvolumen fast 400 Mio. Euro

Am Siemens-Mobility-Standort in Graz werden von 2022 bis 2026 die 327 Drehgestelle für 109 Hochflur-Straßenbahnen für die Städte Duisburg und Düsseldorf gefertigt. Das Auftragsvolumen für den deutschen Konzern beträgt fast 400 Mio. Euro, mit einer Option auf 48 weitere Fahrzeuge, teilte Siemens Mobility Austria am Mittwoch mit. Graz ist für Siemens Mobility das Kompetenzzentrum für jegliche Bahnfahrwerke. Im Schnitt werden dort im Jahr 100 Straßenbahndrehgestelle hergestellt.