Drei Burschen wegen Tankstellen-Überfalls in Salzburg verurteilt

Angeklagten gestanden schweren Raub - Durch Drogen- und Alkoholkonsum zum Tatzeitpunkt enthemmt - mehrjährige Haftstrafen - nicht rechtskräftig

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Alle drei Angeklagten wurden verurteilt ---------------------------------------------------------------------

Drei geständige Burschen sind am Montag wegen schweren Raubes und Diebstahls in Salzburg zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Zwei Brüder im Alter von 19 und 21 Jahren sowie ihr 18-jähriger Freund erbeuteten laut Anklage am 4. November 2020 bei einem Überfall auf eine Tankstelle in der Stadt Salzburg rund 2.000 Euro. Der 19-Jährige erhielt fünf Jahre und sein Bruder 6,5 Jahre unbedingte Haft. Der 18-Jährige bekam zweieinhalb Jahre Haft, davon zwei Drittel bedingt.

Die Urteile im Sinne der Anklage sind nicht rechtskräftig, wie der Sprecher des Landesgerichtes Salzburg, Peter Egger, am Montagabend informierte. Die Salzburger erklärten, dass sie den Raub unter Alkohol- und Drogeneinfluss verübt hatten. Der 18-Jährige ist unbescholten. Die Brüder sind wegen Vermögensdelikten bereits mehrfach vorbestraft. Den beiden war bei dem heutigen Prozess auch Widerstand gegen die Staatsgewalt und dem 19-Jährigen zudem gefährliche Drohung vorgeworfen worden.

Bei dem Überfall wurde ein Mitarbeiter der Tankstelle im Stadtteil Schallmoos mit einem Messer bedroht. Er blieb aber unverletzt. Die Täter erbeuteten neben dem Bargeld auch Zigaretten. Sie flüchteten in eine Wohnung. Eine halbe Stunde nach dem Überfall klickten dort bereits die Handschellen. Die Kriminalpolizei läutete an der Türe, als die Burschen gerade die Geldscheine zählten. Nach der Festnahme wurde über die drei Salzburger die Untersuchungshaft verhängt.