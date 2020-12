Drei Helfer dänischer Organisation in Tigray ums Leben gekommen

Arbeiteten als Wachleute eines Projektes in äthiopischer Konfliktregion

In der äthiopischen Konfliktregion Tigray sind bereits Ende November drei Mitarbeiter der Dänischen Flüchtlingshilfe (DRC) ums Leben gekommen. Die Helfer hätten in dem ostafrikanischen Land als Wachleute am Standort eines Projekts gearbeitet, teilte die Flüchtlingshilfe am Freitag mit. Wegen der anhaltend unsicheren Lage und mangelnden Kommunikationswegen sei es bisher nicht möglich gewesen, ihre Familien zu erreichen.

Wie genau die drei umkamen, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Nach Angaben der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau soll es sich um drei Äthiopier handeln.

Die Dänische Flüchtlingshilfe setzt sich in Äthiopien und anderswo dafür ein, Notleidende zu versorgen. Die 1956 gegründete Organisation unterstützt Flüchtlinge und Vertriebene in 40 Ländern.

Die Lage in der umkämpften Region Tigray ist dramatisch. Der äthiopische Regierungschef Abiy Ahmed hatte Anfang November Truppen in die Region entsandt. Ende November verkündete er die Einnahme der Regionalhauptstadt Mekelle. Die bisher in Tigray regierenden Volksbefreiungsfront TPLF kündigte jedoch an, sie werde den Kampf fortsetzen. Die TPLF dominierte drei Jahrzehnte lang die Politik des ostafrikanischen Landes, bevor Abiy 2018 an die Macht kam. Sie erkennt Abiy nicht an. Der Friedensnobelpreisträger hatte die TPLF, die hohe Ämter in Politik und Militär innehatte, schrittweise entmachtet.

Mehrere tausend Menschen sind bei den Kämpfen in Äthiopien bisher getötet worden, Zehntausende wurden vertrieben und sind auf der Flucht. Hunderttausende Menschen in Tigray sind auf Lebensmittelhilfen angewiesen.