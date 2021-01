Drei Herkules-Aufgaben für den neuen CDU-Chef Laschet

Einigkeit und Merz, Landtagswahlen, Kanzlerkandidatur (Von Andreas Rinke/Reuters)

Als der neue CDU-Chef Armin Laschet am Samstag den ersten digitalen Parteitag der Christdemokraten beendete, mahnte er nochmals zur Einheit. "Diesen Konsens brauchen wir für alle Wahlen, die vor uns stehen", appellierte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident an die 1.001 Delegierten und anderen CDU-Mitglieder, die vor den Bildschirmen saßen. Dass der 59-Jährige diesen Punkt überhaupt ansprechen musste, zeigt das Dilemma, in dem die CDU trotz guter Umfragewerte steckt.

Denn neben der zeitaufwendigen Arbeit, das größte deutsche Bundesland zu regieren und die Corona-Krise zu bewältigen, muss der neue Parteichef nun gleich drei Herausforderungen angehen: die CDU einen, die Landtagswahlen gewinnen und die Kanzlerkandidatur in seinem Sinne klären.

KAMPF UND CDU-EINHEIT - RINGEN UM MERZ

Wie schwer dies wird, zeigte der unterlegene Vorsitzkandidat Friedrich Merz, der mit einem Reuters-Interview noch während des Parteitages für einen Paukenschlag sorgte. "Dem neuen Parteivorsitzenden habe ich angeboten, in die jetzige Bundesregierung einzutreten und das Bundeswirtschaftsministerium zu übernehmen", sagte er. Zwar beendete Regierungssprecher Steffen Seibert die Debatte umgehend mit der Klarstellung, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) keine Kabinettsumbildung plane. Aber weil Merz wie nach seiner Niederlage um den CDU-Vorsitz 2018 ein Parteiamt ablehnte, scheint nun klar, dass er kaum zu integrieren sein dürfte - auch wenn Laschet betont, er werde sich darum bemühen.

Bei den Merz-Anhängern, die immerhin mehr als 47 Prozent der Delegierten ausmachten, sorgte die Ankündigung überwiegend für sprachloses Entsetzen. Denn der frühere Fraktionschef hatte noch in seiner Bewerbungsrede erklärt: "Ich bin nicht in eine Vermittlungsagentur für Regierungsämter eingetreten." Vertreter des Wirtschaftsflügels wollten sich gar nicht äußern. Carsten Linnemann, Chef der Mittelstandsvereinigung (MIT), hatte nach der Merz-Niederlage vergeblich gefleht, dieser müsse für das Präsidium kandidieren.

Einerseits nutzt Laschet das Vorgehen von Merz, der selbst engste Unterstützer zu verlieren scheint. Sogar ein konservatives CDU-Schwergewicht wie Roland Koch fordert nun im Magazin "Cicero" Unterstützung für Laschet ein. Andererseits steht der CDU-Chef vor dem selben Dilemma wie seine Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer 2018: Er muss den konservativen Flügel der Partei einbinden, ohne die eigenen Anhänger zu verärgern. Immerhin setzt CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus darauf, dass das Wahljahr 2021 alle in der Partei stärker zur Einheit zwingt.

LANDTAGSWAHLEN IN RHEINLAND-PFALZ und BADEN-WÜRTTEMBERG

Doch Mitte März stehen Landtagswahlen auf der Tagesordnung, für deren Ausgang Laschet mitverantwortlich gemacht werden wird - ohne den Ausgang groß beeinflussen zu können. So gehört etwa die baden-württembergische Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann zu den klarsten Unterstützern von Merz. "Der Landesverband ist seit Jahren wegen interner Machtkämpfe und einem diffusen Rechts-Kurs eines erheblichen Teils ein echtes Problem innerhalb der CDU", kritisiert ein Bundesvorstandsmitglied. Dass Eisenmann nun begeistert mit einem CDU-Chef in den Wahlkampf zieht, dem sie vorher die Zugkraft abgesprochen hatte, gilt als schwierig.

Das ist mit Spitzenkandidat Christian Baldauf in Rheinland-Pfalz zwar anders. Aber in beiden Ländern kämpft die oppositionelle CDU mit Malu Dreyer (SPD) und Winfried Kretschmann (Grüne) gegen populäre Ministerpräsidenten, die erfolgreich jene politische Mitte abgedeckt haben, die Laschet eigentlich mit der CDU besetzen will.

RINGEN MIT SÖDER UM DIE KANZLERKANDIDATUR

Laschet hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass für ihn die Eroberung des CDU-Vorsitzes auch mit der Perspektive der Kanzlerkandidatur verbunden ist. Doch wenn er im März oder April mit dem Chef der Schwesterpartei CSU, Markus Söder, diese "K-Frage" klären wird, gilt der Ausgang als offen. Wenn es schlecht läuft, könnte Laschet das gleiche Schicksal wie Merkel 2002 ereilen: Dann werden seine konservativen parteiinternen Gegner keine Ruhe geben und im Frühjahr sehr deutlich Richtung München signalisieren, dass sie Laschet als Kanzlerkandidaten einfach nicht wollen. Sollte die CDU zudem bei den Landtagswahlen schlecht abschneiden, werde Laschet schnell das Image fehlender Mobilisierungsfähigkeit angehaftet werden, heißt es selbst in seinem Lager.

Zumindest mit Blick auf seine im Vergleich zu Söder schwächeren Umfragewerte baut Laschet aber schon vor und verweist darauf, wie falsch Beobachter etwa bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl 2017 lagen - bei der er gewann. "Ich glaube nicht, dass Umfragen entscheiden, wer gewinnt", betonte er als neuer Parteichef gelassen in der ARD. Entscheidend sei, dass CDU und CSU geschlossen in die Bundestagswahl gingen und "die beste Aufstellung" wählten. Das, so heißt es in der CDU, sei übrigens auch eine Warnung an Söder - von dem gar nicht klar sei, ob er das Risiko einer Kandidatur überhaupt eingehen würde.