Drei Männer wegen Ladendiebstahls in der Weststeiermark festgenommen

Verdächtige sollen in sechs Bundesländern Waren entwendet haben

In der Weststeiermark sind drei Ladendiebe, die zu einer Gruppe gehören sollen, festgenommen worden. Gegen die Männer wird seit September ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Gruppe dürfte aus mindestens vier Personen im Alter von 20 bis 38 Jahren bestehen. Bei Ladendiebstählen in Kärnten, Burgenland, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und Steiermark soll ein Schaden von mindestens 10.000 Euro entstanden sein.

Es soll sich um mindestens vier rumänische Staatsbürger handeln, die ihre Beutezüge in Lebensmittelgeschäften und Drogerien unternommen haben. Lebensmittel, Kosmetika und alkoholischen Getränke wurden von den Tatverdächtigen vermutlich in präparierten Taschen zumeist über den Eingangsbereich aus den Geschäften gebracht. Drei von ihnen wurden nun in Schwanberg (Bezirk Deutschlandsberg) auf frischer Tat ertappt. Sie wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht und sind laut Polizei großteils geständig.