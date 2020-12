Drei Personen kletterten in Wien auf Baukran

Seiltechniker der WEGA rückten aus, angetroffen wurde nur ein auf den Boden zurückgekehrter Mann - teurer "Spaß"

Drei Personen sollen in der Nacht auf Dienstag in der Breitenseer Straße in Wien-Penzing auf einen Baukran geklettert sein. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Seiltechniker der Spezialeinheit WEGA rückten aus. Angetroffen wurde allerdings nur ein inzwischen wieder auf den Boden zurückgekehrter Mann. Der 25-Jährige darf nun die Kosten für den Einsatz übernehmen. "Weiters wird er gemäß dem Covid-19 Maßnahmengesetz angezeigt", berichtete die Polizei.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 22.30 Uhr hielt sich der junge Mann im besagten Baustellenbereich auf. Erste Erhebungen ergaben, dass er eine der auf den Kran gekletterten Personen gewesen sei. "Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die anderen zwei Personen noch am Baukran befinden, wurde durch Beamte der WEGA dieser gesichtet", hieß es im Bericht. Die beiden Mitkraxler waren jedoch bereits verschwunden. Für den 25-Jährigen war es ein teurer "Spaß".