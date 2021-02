Drei Piloten der US-Nationalgarde starben bei Hubschrauberabsturz

US-Autobauer: "Hurra, wir leben noch" General Motors, Ford und Chrysler - die einstigen "Großen Drei" der US-Autoindustrie - sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Aber immerhin: Alle drei einstigen Pleitekandidaten leben noch. Zu verdanken haben die Industrie-Dinosaurier ihre Rettung - mal mehr, mal weniger - dem amerikanischen Steuerzahler. Und dabei ging es um mehr als eine Abwrackprämie. Bei Autoshow in Detroit stehen die Autokonzerne von Montag (11. Jänner) an nun in der Pflicht, überzeugende Konzepte für die Zukunft vorzuweisen.