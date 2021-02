Drei Regierungssoldaten starben in Ostukraine durch Sprengsatz

Trotz seit Ende Juli 2020 geltender Waffenruhe

In der Ostukraine sind erneut drei Soldaten der Regierungstruppen durch einen Sprengsatz getötet worden. Sie seien unweit der Ortschaft Nowoluhanske im Donezker Gebiet auf dem Weg zu ihren Stellungen gewesen, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium am Sonntag in Kiew mit. Trotz der seit Ende Juli 2020 geltende Waffenruhe waren bereits am Donnerstag zwei Regierungssoldaten bei Gefechten getötet worden.

Die von Russland unterstützten Separatisten hatten der ukrainischen Armee in letzter Zeit mehrfach Positionsverschiebungen vorgeworfen. Seit Jahresbeginn wurden allein auf Regierungsseite mindestens zehn Soldaten getötet und knapp 20 verwundet.

Die Vereinten Nationen schätzen die Zahl der Toten seit dem Ausbruch der Kämpfe im April 2014 auf mehr als 13.000. Ein vor sechs Jahren mit deutsch-französischer Vermittlung beschlossener Friedensplan wurde bisher nicht umgesetzt.