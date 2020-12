Drei Tote bei Schiffsbrand im Hafen von Gran Canaria

Besatzungsmitglieder von russischem Fischereischiff starben am Heiligen Abend - Vier Personen mit Rauchvergiftung im Spital

Weihnachtstragödie auf dem russischen Fischereischiff "Sveaborg" im Hafen von Las Palmas de Gran Canaria: Drei Mitglieder der Besatzung kamen am Heligen Abend bei einem Brand auf dem Schiff ums Leben, wie die Behörden der spanischen Atlantik-Insel am Freitag mitteilten. Die Feuerwehr habe das am Donnerstagnachmittag im Maschinenraum ausgebrochene Feuer erst am Christtag löschen können, hieß es. Zum Glück hätten die Flammen nicht auf andere Bereiche des Schiffes übergegriffen.

Die Ursache des Feuers blieb zunächst unbekannt. Vier Besatzungsmitglieder wurden den Angaben zufolge mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Das 128 Meter lange Schiff fährt unter der Flagge von Georgien.