Drei Tote nach Schüssen in einem Haus in Tschechien - Baby überlebt

Ein Mann soll in einem Wohnhaus in Tschechien zwei Frauen und sich selbst erschossen haben. Nachdem Nachbarn am Samstagabend die Polizei alarmiert hatten, stürmte ein Einsatzkommando das Einfamilienhaus in der Gemeinde Lisky rund 30 Kilometer westlich von Prag. Die Beamten entdeckten die Leichen von zwei Frauen und einem Mann. Ein Baby überlebte die Tat, es wurde in die Obhut von Ärzten gegeben.

Man gehe davon aus, dass der Mann der Schütze gewesen sei, erklärten Ermittler. Die Situation sei unter Kontrolle, es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Die Ermittlungen zum möglichen Motiv stünden erst am Anfang.

Augenzeugen berichteten der Zeitung "MF Dnes", sie hätten mehrere Schüsse kurz hintereinander vernommen: "Es hörte sich an wie Feuerwerk." Das Dorf Lisky hat nur etwas mehr als hundert Einwohner und liegt im Bezirk Kladno.