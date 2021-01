Drei Skitourengeher sind am Freitagnachmittag am Peterer Sattel (Bezirk Murtal) von einem Schneebrett mitgerissen worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, blieben alle drei gut ausgerüsteten, aber unerfahrenen Alpinisten unverletzt. Die Lawine war in einer trichterförmigen Rinne abgegangen und hatte das Trio rund 50 bis 100 Meter weit mitgerissen. Ein Erkundungsflug der Polizei brachte keine Hinweise auf weitere verschüttete Personen.