Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in der Oststeiermark

Ein 86-Jähriger hat am Samstagnachmittag im Bezirk Südoststeiermark beim Einbiegen in eine Straße einen anderen Pkw übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, dabei wurden nach Angaben der Polizei beide Lenker und die Beifahrerin des 86-Jährigen verletzt. Der Fahrer gab an, er sei von der tief stehenden Sonne geblendet worden.

Der Pensionist wollte kurz vor 16.00 Uhr in Riegersburg auf die Gleichenberger Straße einbiegen und übersah den Wagen eines 52-Jährigen, der Richtung Feldbach fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos seitlich zusammen. Der 86-Jährige und seine 75-jährige Beifahrerin mussten ins LKH Feldbach gebracht werden, der jüngere Lenker kam mit einer leichten Kopfverletzung davon