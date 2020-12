Dreifachjackpot im Lotto - 3,8 Millionen Euro warten

Zwei Sechser bei LottoPlus und zwei Joker

Zum dritten Mal in Folge hat es bei der Lotto-Ziehung am Sonntag keinen Sechser gegeben. Damit wartet am Mittwoch ein Dreifachjackpot, und dabei wird es um rund 3,8 Millionen Euro gehen, berichteten die Lotterien am Montag. Bei LottoPlus gab es dagegen zwei Spielscheine mit den "sechs Richtigen". Ein Tiroler war dabei mit einem Normalschein erfolgreich, ein Kärntner mit einem Quicktipp. Beide gewannen jeweils mehr als 164.000 Euro.

Ebenfalls zwei Gewinner gab es beim Joker. Ein Burgenländer und ein win2day-User hatten die richtige Joker-Zahl auf ihren Quittungen und erhalten jeweils rund 145.000 Euro.

Lotto-Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. Dezember 2020:

3fach-JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.674.182,68 – 3,8 Mio. warten 7 Fünfer+ZZ zu je EUR 21.167,30 116 Fünfer zu je EUR 1.393,40 302 Vierer+ZZ zu je EUR 160,50 5.583 Vierer zu je EUR 48,20 7.399 Dreier+ZZ zu je EUR 16,30 93.050 Dreier zu je EUR 5,20 289.765 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto-Gewinnzahlen: 17 19 22 24 29 43 Zusatzzahl 1

LottoPlus-Gewinnzahlen: 5 23 26 31 35 43

Joker-Zahl: 6 4 6 3 8 3