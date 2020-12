Dreijähriger griff in Tirol in Bohrmaschine - verletzt

Bub steckte Gerät eigenhändig ein - Kind sei kurze Zeit unbeaufsichtigt gewesen

Ein Dreijähriger hat am Dienstag während handwerklicher Arbeiten seines Vaters in Auffach (Bezirk Kufstein) in einem unbeaufsichtigten Moment die Bohrmaschine des 50-Jährigen eigenhändig eingesteckt und eingeschaltet. Dabei erfasste laut Polizei der drehende Teil des Geräts seinen linken Handschuh. Der Bub zog sich eine Quetschung des linken Daumens zu, er wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Das Kind war den Angaben zufolge nur kurz unbeaufsichtigt gewesen. Der Vater hatte seine elektrische Bohrmaschine vorbereitet, steckte diese aber nicht ein und legte sie für einige Momente am Boden ab. Als er einen Dübel holen wollte, ergriff der Bub die Maschine, steckte sie ein und nahm sie anschließend in beide Hände, berichtete die Polizei. Dadurch betätigte der Dreijährige den Betriebsschalter des Arbeitsgerätes.