Dressur: Amadeus Horse Indoors wegen Lockdown auf Jänner verschoben

Event soll nun von 21. bis 24. Jänner 2021 stattfinden

In diesem Jahr wird es keinen Dressur-Weltcup mehr geben. Am Dienstag ist die von 3. bis 6. Dezember geplante Pferdesport-Veranstaltung Amadeus Horse Indoors in Salzburg abgesagt worden. Das gaben die Veranstalter mit Verweis auf den seit Dienstag und bis 6. Dezember gültigen Corona-Lockdown bekannt. Das Turnier soll nun von 21. bis 24. Jänner 2021 nachgeholt werden.

Zwar sei es dank der Zuordnung zum Spitzensport rechtlich möglich, die Veranstaltung durchzuführen, erklärte Organisator Josef Göllner auf der Turnier-Website. "Wir wollen dieses 'Schlupfloch' Spitzensport aber nicht ausnützen, denn bei der Veranstaltung kommen mit den Aktiven und Pflegern viele Menschen zusammen."

Bisher ist in der Westeuropa-Liga des Dressur-Weltcups nur das Turnier in Aarhus im Oktober geritten worden. Nach mehreren Absagen stehen nur noch drei weitere Stationen auf dem Programm.