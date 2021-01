Dritte Staffel von Elena Ferrantes TV-Serie wird in Florenz gedreht

Dreharbeiten für dritte "Winzerkönig"-Staffel Die Dreharbeiten für die dritte Staffel der Serie "Der Winzerkönig", mit Harald Krassnitzer als Hauptfigur, sind seit Ende April in vollem Gange. Gedreht wird bis Oktober unter anderem wieder in Rust, Mörbisch und Eisenstadt. Die von ORF und ARD produzierte Familienserie wird im ORF voraussichtlich im erste Quartal 2010 ausgestrahlt, erklärte ORF-Programmdirektor Wolfgang Lorenz. Einen Vorgeschmack auf die dritte Staffel gab es am 1. Juli im Seehof Rust.