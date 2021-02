Drogendealer-Duo in Wien auf frischer Tat ertappt

Männer im Alter von 25 und 33 Jahren sollen Suchtmittel auch an niederösterreichische Abnehmer verkauft haben - BILD

Ein Drogendealer-Duo ist in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus beim Handel mit etwa zwei Kilo Cannabiskraut erwischt worden. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurden Suchtmittel mit einem Straßenverkaufwert von insgesamt mindestens 40.000 Euro gefunden. Die Beschuldigten im Alter von 25 und 33 Jahren sollen seit dem vergangenen Sommer immer wieder Drogen an Personen aus Niederösterreich weitergegeben haben, berichtete die dortige Landespolizeidirektion.

Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich führten schließlich am 28. Jänner zur Festnahme der Afrikaner aus Gambia bzw. Mali. In der Wohnung des Duos wurden rund 1.500 Gramm Cannabiskraut, etwa 50 Gramm Kokain, 26 Gramm Streckmittel und mehr als 1.400 Euro in bar sichergestellt.

Die Beschuldigten waren teilweise geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Ermittlungen zu den Suchtmittelkäufern waren vorerst noch nicht abgeschlossen.