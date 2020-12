Drogenkonsument randalierte in Wiener Einkaufszentrum

34-Jährige hatte Kokain und Liquid Ecstasy genommen

Unter Drogeneinfluss hat ein 34-Jähriger Mittwochabend in einem Wiener Einkaufszentrum randaliert. Zunächst stänkerte der Mann Einkäufer in der Lugner City an, dann attackierte er Sicherheitspersonal, als es ihn aus dem Verkehr ziehen wollte. Auch zu Hilfe gerufene Polizisten wurden angegriffen. "Unter Anwendung von massiver Körperkraft wurde der 34-Jährige festgenommen. Laut eigenen Angaben habe der Mann zuvor Kokain und Liquid Ecstasy konsumiert", berichtete die Polizei.