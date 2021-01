Drogenlenker in Wien-Margareten ohne Führerschein erwischt

In nicht angemeldetem Wagen mit gestohlenen Kennzeichen - Fluchtvorhaben rasch aufgegeben

Die Polizei hat am späten Donnerstagnachmittag einen Drogenlenker in Wien-Margareten ohne Führerschein in einem nicht angemeldeten Wagen mit gestohlenen Kennzeichen erwischt. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst wollten Beamte des Margaretner Stadtpolizeikommandos den 21-Jährige gegen 18.00 Uhr in der Kohlgasse kontrollieren. Als die Uniformierten das Blaulicht und Folgetonhorn einschalteten, bremste der Mann zunächst, gab dann aber Gas.

Nach kurzer Verfolgung gab er am Eck Einsiedlergasse/Brandmayergasse jedoch auf. Bei der Kontrolle des serbischen Staatsbürgers fiel dann nach und nach die gesamte Liste der oben erwähnten Verstöße auf. Welche Suchtmittel er genommen hatte, war unbekannt. Er wurde wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt.