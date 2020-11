Drogenlenker raste vor Polizei davon: gegen Einbahn und über Rotlicht

Cannabis sichergestellt - Essenslieferant mit gefälschtem Führerschein und nicht zugelassenem Auto unterwegs

Die Fahrweise eines Autolenkers am Wiener Mariahilfer Gürtel ist Beamten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus am Dienstagabend verdächtig vorgekommen. Kein Wunder, der 33-Jährige stand unter Suchtmitteleinfluss. Da er auch keine gültige Lenkberechtigung besitzt, versuchte sich der Mann der Anhaltung zu entziehen. Er raste davon, missachtete eine Einbahn und eine rote Ampel.

Im Bereich der Ottakringer Straße konnte der Wagen dann doch angehalten werden, berichtete die Polizei. Suchtmittelspürhunde erschnüffelten im Fahrzeug eine geringe Menge Cannabis.

Ein ganz anderer "Kunde" beschäftigte in der Nacht auf Dienstag Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien (LVA) bei einer Schwerpunktkontrolle am Universitätsring in der Innenstadt: Ein 26-jähriger Inder, als Essenslieferant unterwegs, zeigte den Polizisten einen gefälschten portugiesischen Führerschein. Sein Fahrzeug war nicht für den Verkehr zugelassen. Die Kennzeichen wurden abgenommen, der 26-Jährige für weitere fremdenpolizeiliche Maßnahmen in ein Anhaltezentrum gebracht. Das Restaurant, für das der Lieferant tätig war, erhält ebenfalls eine Anzeige - der Zusteller wurde nicht ordnungsgemäß sozialversichert.