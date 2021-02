Drogenlenker schrottete auf Flucht vor Salzburger Polizei sein Auto

Mann besaß gar keinen Führerschein - Rannte nach Unfall vor Beamten davon

Ein 20-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in der Stadt Salzburg sein Auto auf der Flucht vor der Polizei geschrottet. Der Mann sollte von einer Polizeistreife angehalten werden, drückte stattdessen aber aufs Gas und raste davon. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte so heftig gegen einen Randstein, dass der Pkw nicht mehr fahrtüchtig war. Der Fahrer lief daraufhin weg, kehrte später aber zum Unfallort zurück und stellte sich, berichtete die Polizei.

Eine Überprüfung ergab, dass der Tschetschene gar keinen Führerschein besaß und unter Drogeneinfluss stand. Er wurde angezeigt.