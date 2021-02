Drogenring im Innviertel zerschlagen - Cannabis im Wald gepflanzt

Eineinhalb Kilo Marihuana geerntet

Die Polizei hat einen Drogenring mit elf Verdächtigen in den Bezirken Ried im Innkreis und Braunau zerschlagen. Der 20-jährige Hauptverdächtige und zehn weitere Personen im Alter von 20 bis 36 Jahren sollen von März 2019 bis September 2020 zwei Indoor- und zwei Outdoor-Plantagen sowie Cannabisfelder in mehreren Waldstücken in den beiden Bezirken betrieben haben.

Die Gruppe erntete mindestens eineinhalb Kilogramm Marihuana, der 20-Jährige soll damit und mit Speed gedealt haben, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag. Insgesamt fanden die Beamten bei Durchsuchungen 710 Gramm Marihuana, einige Gramm Speed und zwei Ecstasy-Tabletten sowie eine komplette Indoor-Aufzuchtanlage und eine Menge Zubehör für den Drogenkonsum. Die elf Verdächtigen - einige gestanden nur teilweise oder gar nicht - wurden angezeigt.