Duo kaufte in Oststeiermark mit Falschgeld ein - festgenommen

Verwendeten 200-Euro-Banknoten

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0133 vom 24.02.2021 muss es im ersten Satz richtig heißen: ".... in Weiz ansässigen Männer hatten ..." (nicht: MännerVV, wie aus technischen Gründen irrtümlich versendet). ---------------------------------------------------------------------

Zwei Betrüger sind am Dienstag beim Shoppen mit gefälschten 200-Euro-Banknoten in der Oststeiermark aufgeflogen. Die beiden in Weiz ansässigen Männer hatten in drei Geschäften mit den Geldscheinen Einkäufe zu tätigen versucht. Sie sollen dabei auch Waren gestohlen haben. Dem Personal waren die Fälschungen aufgefallen, sie verständigten die Polizei. Die beiden wurden festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die tschechischen Staatsbürger - 38 bzw. 41 Jahre alt - waren zwischen 8.35 Uhr und 9.10 Uhr in drei Geschäfte in der oststeirischen Bezirkshauptstadt gekommen. Neben den Zahlungsversuchen mit den falschen Banknoten stahlen sie auch diverse Waren wie Etikettier-Drucker, Bluetooth-Kopfhörer, Einkaufstaschen und Jeans-Hosen. Polizisten nahmen die beiden im Zuge einer Fahndung fest.

Bei dem Duo wurden insgesamt 19 Stück gefälschte 200-Euro Banknoten und Diebesgut im Gesamtwert von einigen hundert Euro sichergestellt. Die "Blüten" waren von keiner besonders hohen Güte, wie von der Polizei auf APA-Anfrage mitgeteilt wurde. Sie könnten durchaus auch in "Heimarbeit" hergestellt worden sein.