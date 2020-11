Durchschnittlich 1,2 Millionen Zuseher bei "Dancing Stars"-Finale

829.000 Seher waren im Schnitt bei Staffel 13 dabei

Im Schnitt 1,2 Millionen Zuseherinnen und Zuseher haben am Freitagabend mitverfolgt, wie Ex-Skirennläuferin Michaela Kirchgasser und ihr Profipartner Vadim Garbuzov zum Sieg der 13. "Dancing Stars"-Staffel getanzt haben. Im Durchschnitt erreichte die 13. Staffel laut ORF-Aussendung vom Samstag 829.000 Seher und einen Marktanteil von 25 Prozent.

In Spitzenzeiten waren laut ORF-Aussendung vom Samstag bis zu 1,251 Mio. Seher beim Finale dabei, in dem sich Kirchgasser und Garbuzov gegen die Paare Cesar Sampson und Conny Kreuter sowie Silvia Schneider und Danilo Campisi durchsetzen konnten. Bei Staffel 12, in der mit Elisabeth "Lizz" Görgl ebenfalls eine Ex-Skirennläuferin mit ihrem Profi-Tanzpartner Thomas Kraml den Sieg geholt hatte, gab es im Durchschnitt 803.000 Seher und einen Marktanteil von 29 Prozent.