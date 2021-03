Dutzende Geistliche in Tansania sterben mit Corona-Symptomen

Behörden leugnen weiterhin das Auftreten des Coronavirus im Land

Tansanias katholische Bischöfe berichten von einer jüngsten Todeswelle in der Kirche des ostafrikanischen Landes. Mehr als 60 Ordensfrauen und 25 Priester seien zwischen Dezember und Februar mit Corona-Symptomen, darunter Atemproblemen, gestorben. "Diese hohe Zahl binnen zwei Monaten hat uns schockiert", zitierte die lokale Zeitung "The Citizen" (Mittwoch) den Generalsekretär der Tansanischen Bischofskonferenz, Charles Kitima.

Die Regierung von Staatspräsident John Magufuli stand für ihren Corona-Kurs zuletzt massiv in der Kritik. Magufuli hatte seinen Landsleuten von einer Impfung abgeraten. Das Gesundheitsministerium, laut dem es keine Pläne für eine Impfkampagne gibt, empfahl stattdessen eine Kur aus Dampfbädern und traditionellen Heilkräutern. Erst in den vergangenen Tagen rieten Behörden in einer abrupten Kehrtwende zur Einhaltung von Hygienemaßnahmen.

Das Auftreten des Coronavirus im Land wird aber weiterhin geleugnet - ein Kurs, der Regierung und Kirche gegeneinander aufbrachte. Berichten zufolge werden Verstorbene auch mit eindeutigen Covid-19-Symptomen nicht auf das Virus getestet. Die Bischöfe ordneten verstärkte Vorsichtsmaßnahmen in Kirchen an.