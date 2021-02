Dutzende Grindwale vor indonesischer Insel verendet

Ursache für Massenstrandung unklar

An einem Strand in Indonesien sind mindestens 46 Kurzflossen-Grindwale gestrandet. Die meisten der Tiere seien vor der Insel Madura östlich der Hauptinsel Java verendet, sagte die Gouverneurin der Provinz Ost-Java, Khofifah Indar Parawansa. Nur ganz wenige der Wale hätten befreit und zurück ins offene Meer gebracht werden können.

"Wir haben seit Donnerstag versucht, sie zu retten, aber ihr immenses Gewicht hat es extrem schwer gemacht, sie zurück in die See zu schaffen", so die Politikerin am Freitag. Die Ursache für die Massenstrandung war unklar. Kurzflossen-Grindwale gehören zur Familie der Delfine. Die schwarzen oder dunkelgrauen Säugetiere können bis zu sieben Meter lang werden und erreichen bis zu vier Tonnen Gewicht.