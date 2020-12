Dutzende Rebellen von Guerillagruppe Leuchtender Pfad in Peru gefasst

Großer Polizeieinsatz in Lima

Bei einem Großeinsatz haben die Sicherheitskräfte in der peruanischen Hauptstadt Lima 70 mutmaßliche Mitglieder der Guerillaorganisation Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad) festgenommen. An dem Einsatz seien 1.200 Polizisten und rund 100 Ermittler der Staatsanwaltschaft beteiligt gewesen, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit.

Bei Auseinandersetzungen zwischen dem Sendero Luminoso und staatlichen Sicherheitskräften waren zwischen 1980 und 2.000 fast 70.000 Menschen ums Leben gekommen. Im Gegensatz zu vielen anderen Bürgerkriegen in der Region war in Peru die Guerilla für einen Großteil der Toten verantwortlich. Heute widmet sich die Guerilla vor allem dem Drogenhandel.