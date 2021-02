Dutzende tote Delfine vor Küste Mosambiks gefunden

Todesursache unklar - Experten stellten keine Verletzungen fest

Auf einer Insel vor der Küste Mosambiks sind 86 tote Delfine entdeckt worden. Die Todesursache sei unklar, teilte das Umweltministerium des südostafrikanischen Landes am Dienstag mit. Experten fanden demnach keine Spuren von Verletzungen an den Tieren und auch keine verdächtigen Substanzen in ihrem Verdauungssystem.

Bereits am Sonntag waren im gleichen Gebiet auf der Insel Bazaruto mehrere Delfine tot aufgefunden worden. Das Ministerium leitete eine Untersuchung ein. Die Insel gehört zum Bazaruto-Archipelago-Nationalpark und liegt in der Straße von Mosambik zwischen der Küste des Landes und Madagaskar. Die geschützten Gewässer sind Heimat vieler Meeressäuger wie Delfine, Wale und Seekühe.