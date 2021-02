E.ON verkauft sein Strom- und Gasgeschäft in Belgien

Verbund gibt am 3.12. Enerjisa-Anteile an E.ON ab Die Verbundgesellschaft wird Anfang Dezember ihre Anteile am türkischen Versorger Enerjisa an den deutschen Energieriesen E.ON abgeben. Der entsprechende Vertrag solle am 3. Dezember unterzeichnet werden, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. E.ON wolle im Gegenzug zu dem Enerjisa-Paket Wasserkraftwerke in Deutschland und Österreich an Verbund abgeben. Das Volumen der Transaktion soll laut Insidern bei über einer Mrd. Dollar (775,61 Mio. Euro) liegen.