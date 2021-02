E-Scooter-Fahrer prallte gegen Lkw - am Kopf verletzt

Lastwagenlenker wollte aus Einfahrt fahren und wartete auf Gehsteig

EIn 32-Jähriger ist am Dienstagvormittag auf dem Gehsteig der Triester Straße in Wien-Favoriten gegen einen Lkw gekracht und hat sich dabei am Kopf verletzt. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich wollte der 44-jährige Lenker sein Schwerfahrzeug von einer Ausfahrt aus in den Verkehr der Triester Straße einfädeln und hatte am Gehsteig gehalten, bis ihm dies möglich war. Der E-Scooter-Fahrer prallte seitlich gegen den Lastwagen.

Der 32-Jährige wurde am Kopf verletzt in ein Krankenhaus gebracht, konnte aber mittlerweile bereits in häusliche Pflege entlassen werden. Das Fahren mit E-Scootern auf Gehsteigen ist verboten.