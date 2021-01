E.T. im eigenen Gehirn: "Königin außer Dienst" von Martine Bijl

Prominente holländische Schauspielerin und Moderatorin schrieb über ihren Versuch, nach einer Hirnblutung ins eigene Leben zurückzufinden (Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

"Königin außer Dienst" heißt das 2018 in den Niederlanden im Original erschienene Buch von Martine Bijl in der nun herausgekommenen deutschen Übersetzung. Beim Lesen muss man jedoch weniger an Arno Geigers "Der alte König in seinem Exil" als an Joachim Meyerhoffs "Hamster im hinteren Stromgebiet" denken. Der deutsche Schauspieler erzählte darin von seinem Schlaganfall und dem anschließenden Spitalsaufenthalt. Bijl beschreibt ihr Leben nach einer Hirnblutung.

Bei beiden lernt man rasch: Es kann einen jederzeit treffen. Meyerhoff traf der Schlag am Küchentisch, Bijl bei der Morgengymnastik. Die damals 67-jährige Sängerin, Schauspielerin, Autorin und Moderatorin hatte einen beruflichen Erfolgslauf hinter sich. "Ich war mit mir selbst unglaublich zufrieden, schließlich konnte ich einfach alles. Ich war so robust wie Beton! Die Sonne schien ins Schlafzimmer. Hinter meinen Augen platzte ein Ballon." Es folgt der rasche Transport ins Krankenhaus, eine Notoperation, ein langwieriger Krankenhausaufenthalt. "Als ich nach Wochen wieder etwas sagen konnte, fragte ich den Chirurgen: 'Herr Doktor, wieso bekommt man eine Hirnblutung?' Ohne zu zögern antwortete er: 'Zufall.'"

Wie geht man damit um, wenn der Zufall derart gravierend in sein Leben eingreift? Wie bewältigt man Vorgänge, die man sich nicht erklären kann, aber an der Wurzel der eigenen Existenz und Persönlichkeit nagen? Und wie schreibt man darüber? Es sind kurze, nur wenige Seiten umfassende Kapitel, in denen Martine Bijl die schwierigste Zeit ihres Lebens beschreibt. Dafür findet sie ein zentrales Bild: Ein fremdes Wesen, das sie E.T. nennt, hat sich in ihrem Gehirn eingenistet. E.T. lässt sich zwar zeitweise besänftigen, aber nicht mehr vertreiben. Er ist der Feind im eigenen Kopf, denn "wenn er erstmal loslegt, gibt es nichts mehr zu lachen".

Bijl beschäftigt sich mit den äußeren Umständen ihrer zahllosen, an die Akutbehandlung anschließenden Aufenthalte in Rehabilitationskliniken (wie eine "Königin außer Dienst" benimmt sich etwa eine vornehme alte Patientin, die aus der Zeit gefallen wirkt) und mit den dramatischen Veränderungen in ihrem Inneren, die sie staunend und ängstlich registriert. Zu der unglaublichen Anstrengung, wieder Herrschaft über ihren eigenen Körper zu erlangen, kommt eine völlige Dekonstruktion der eigenen Persönlichkeit. Was tun, wenn man sich buchstäblich nicht mehr wiedererkennt und sich in klaren Momenten für Schimpfkanonaden entschuldigen muss, die der Umgebung die Schamesröte ins Gesicht getrieben haben?

Für das, was folgt, gibt es einen Fachausdruck: Depression. Bijl hat versucht, zu beschreiben, wie sich das anfühlt. "Und nachdem ich es aufgeschrieben hatte, habe ich es weggeworfen. Es schmerzte mich." Der lange, harte Weg zurück führte sie erneut ins Krankenhaus. Sie weiß, es wird nie wieder wie zuvor. Und sie versucht sich, einigermaßen damit zu arrangieren. "Von zehn Personen mit einer SAB, unserer Hirnblutungsart, sterben schon fünf auf dem Weg zum Krankenhaus, drei landen im Rollstuhl, und zwei sitzen später zusammen am Küchentisch, um über sich selbst zu reden. Das sind Roel und ich. Das ist das Schicksal, der Zufall. Ich hätte auch in einem Pflegeheim enden können, oder in einem Sarg. Warum bin ich nicht dankbarer?" Ein Jahr nach Erscheinen ihres Buches, von dem in Holland 200.000 Exemplare verkauft wurden, ist Martine Bijl gestorben.

(S E R V I C E - Martine Bijl: "Königin außer Dienst", übersetzt aus dem Niederländischen von Lisa Mensing, Zsolnay Verlag, 144 Seiten, 19,60 Euro)