Eco-Austria-Chefin für mehr Anreize bei Corona-Kurzarbeit

Bei längerer Kurzarbeit mehr Weiterbildung sinnvoll - Derzeit laufen noch Verhandlungen zwischen Arbeits- und Finanzministerium sowie Sozialpartnern zu Verlängerung des Kurzarbeitmodells

Die Leiterin des liberalen Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria, Monika Köppl-Turyna, spricht sich bei der Reform der Kurzarbeit für Anreize für mehr geleistete Arbeitsstunden und Weiterbildung aus. "Außerdem sollte ein Plan für den stufenweisen Ausstieg bis Jahresende ausgearbeitet werden", sagte Köppl-Turyna im APA-Gespräch. Die Corona-Kurzarbeitsphase 3 läuft noch bis Ende März, über die Ausgestaltung der Verlängerung wird verhandelt.

Derzeit laufen noch Gespräche zwischen Arbeits- und Finanzministerium sowie Wirtschaftskammer und Gewerkschaft. Ein Ergebnis war für Mitte Februar angekündigt. Die Sozialpartner haben sich in der Vergangenheit für eine Verlängerung des aktuellen Corona-Kurzarbeitsmodells eingesetzt. Derzeit sind 450.000 Menschen in Kurzarbeit, am Höhepunkt der Arbeitsmarktkrise im Mai 2020 waren es 1,35 Millionen Personen. Insgesamt hat das Arbeitsmarktservice (AMS) bisher rund 6 Mrd. Euro an Kurzarbeitsbeihilfen ausgezahlt.

Seit vergangenen Oktober können Unternehmen die dritte Phase der Corona-Kurzarbeit bis Ende März 2021 beim Arbeitsmarktservice (AMS) beantragen. Die Kriterien wurden verschärft, so muss beispielsweise mehr gearbeitet werden und die Betriebe müssen die Reduktion der Arbeitszeit rechtfertigen. Für Betriebe, die vom Lockdown direkt betroffen sind, ist in der Zeit des Lockdowns ein Arbeitszeitausfall von mehr als 90 Prozent möglich.

Die Eco-Austria-Chefin sieht Verbesserungsbedarf beim aktuellen Corona-Kurzarbeitsmodell. "Der Arbeitnehmer hat derzeit wenig Interesse, mehr zu arbeiten", sagte Köppl-Turyna. Außerdem sei es aus Fairness-Sicht schwer erklärbar, wenn in einem kurzarbeitenden Betrieb zwei Arbeitnehmer mit stark unterschiedlicher Arbeitsleistung die gleiche prozentuelle Nettoersatzrate bekommen.

Die Ökonomin zieht insgesamt ein positives Zwischenfazit zur Kurzarbeit, warnt aber vor den Langzeitfolgen. "Die Kurzarbeit war sehr wichtig in der Krise, das hat gut funktioniert." Aber je länger die Phase dauere, desto größer seien die möglichen negativen Effekte. Auf Dauer verhindere Kurzarbeit, dass neue, produktivere Arbeitsplätze entstehen.

Ein auf spezielle Branchen abgestimmtes Kurzarbeitsmodell hält Köppl-Turyna nicht für zielführend. Sinnvoller sei es, den längeren Bezug von Kurzarbeit - etwa im Tourismus oder in der Luftfahrt - mit mehr Qualifikationsmaßnahmen zu verbinden. Dafür sollte es weitere Anreize geben.

Die Politik sollte vor allem Maßnahmen setzen, damit Arbeitslose schnell wieder in Beschäftigung kommen, so die Ökonomin. Hilfreich seien dafür unter anderem Qualifizierungen, Lohnnebenkostensenkungen, Erleichterungen bei Neugründungen und Eingliederungsbeihilfen für Arbeitslose.

Auch bei den Steuerstundungen und Coronahilfen plädiert Köppl-Turyna für einen stufenweisen Ausstieg. "Je länger dies dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass negative Effekte eintreten." Die Ökonomin empfiehlt der Regierung stärker auf Garantien zu setzen, um Unternehmen unter die Arme zu greifen.