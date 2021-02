Ecuador genehmigt teilweise Neuauszählung von Präsidentschaftswahl

Kandidaten Pérez und Lasso streiten um Stichwahl gegen Wahlsieger Arauz

Knapp eine Woche nach der Präsidentschaftswahl soll eine teilweise Neuauszählung der Stimmen in Ecuador klären, welcher Kandidat gegen Wahlsieger Andrés Arauz in die Stichwahl gehen darf. Der Nationale Wahlrat des Landes teilte am Freitag (Ortszeit) in Quito mit, damit einem Antrag der beiden Anwärter auf den zweiten Platz nachzukommen. In der Provinz Guayas sollen demnach einhundert Prozent der Stimmen neu ausgezählt werden, in 16 weiteren Provinzen rund die Hälfte.

Am Donnerstag hatten Hunderte Anhänger des Kandidaten Yaku Pérez in Quito vor dem Sitz der Wahlkommission demonstriert. Der indigene Anwalt sprach mit Blick auf das Wahlergebnis von "Betrug". Sein Konkurrent, der rechtsgerichtete Ex-Banker Guillermo Lasso, hatte zuletzt knapp vor Pérez gelegen, sich jedoch für eine Neuauszählung offen gezeigt.

Bei dem Urnengang am vergangenen Sonntag hatte der linksgerichtete Kandidat Arauz klar gewonnen. Er erreichte aber nicht genug Stimmen, um sofort zum nächsten Staatschef erklärt zu werden, vielmehr ist eine Stichwahl gegen den Zweitplatzierten des ersten Durchgangs nötig. Diese soll am 11. April stattfinden.