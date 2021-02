Ecuador vor Präsidentschaftswahl gespalten

Linker Ökonom gegen konservativen Ex-Banker - Entscheidung im ersten Wahlgang unwahrscheinlich - Stichwahl für 11. April geplant

Ein junger linker Wirtschaftswissenschaftler oder ein konservativer Ex-Banker - die Favoriten bei der Präsidentschaftswahl in Ecuador am kommenden Sonntag könnten kaum gegensätzlicher sein. Der scheidende Präsident Lenín Moreno hinterlässt ein umstrittenes Erbe und ein polarisiertes Land, das vom Verfall des Ölpreises und den Folgen der Corona-Pandemie schwer getroffen ist. Zugleich wählen die knapp 13,1 Millionen Wahlberechtigten auch die 137 Abgeordneten des Parlaments neu.

In Umfragen führte vergangene Woche der 35-jährige Wirtschaftswissenschaftler Andrés Arauz von der linken Partei UNES mit 32 Prozent der erwarteten Stimmen. Er war bereits Minister in der Regierung des Sozialisten Rafael Correa, der Ecuador von 2007 bis 2017 regierte. Mit 21 Prozent der erwarteten Stimmen folgt der rechtskonservative Ex-Banker Guillermo Lasso; der 65-Jährige tritt für die Partei CREO bereits zum dritten Mal an.

An dritter Stelle liegt derzeit mit zwölf Prozent der linke Umweltpolitiker Yaku Pérez, der besonders von der indigenen Bevölkerung unterstützt wird, zu der rund ein Viertel der 17,3 Millionen Einwohner Ecuadors zählen. Insgesamt treten am Sonntag 16 Kandidaten an, mehr als je zuvor in der Geschichte des südamerikanischen Landes.

Eine Entscheidung im ersten Wahlgang gilt als unwahrscheinlich. Für den 11. April sind Stichwahlen angesetzt. Der Politikwissenschaftler Paolo Moncagatta von der Universität San Francisco de Quito rechnet in der zweiten Runde mit einer "schmutzigen, gewalttätigen Kampagne". Er fürchtet dadurch eine weitere Diskreditierung der ecuadorianischen Politik. Zwischen 1996 und 2007 hatte das Land sieben Präsidenten, von denen drei durch Massenproteste aus dem Amt getrieben wurden.

Auch der scheidende Präsident Moreno hinterlässt nach vier Jahren ein schwieriges Erbe. Er kam mit Hilfe der Linken an die Macht, brach aber mit der Politik seines Vorgängers Correa, indem er Ecuador wieder für die USA und den im Land umstrittenen Internationalen Währungsfonds (IWF) öffnete. Bei wochenlangen Massenprotesten gegen die damit verbundene Aufhebung von Subventionen für Treibstoff starben 2019 mehrere Menschen.

Moreno konnte zwar mehrere Erfolge verbuchen, etwa gegen Korruption oder durch eine Reduzierung der immensen Schuldenlast des Landes durch Verhandlungen mit internationalen Gläubigern. Dennoch sanken seine Zustimmungswerte laut dem Meinungsforschungsinstitut Cedatos im Laufe seiner vierjährigen Amtszeit von 70 Prozent auf sieben Prozent im vergangenen November.

Am 24. Mai soll Morenos Nachfolger die Amtsgeschäfte übernehmen. Die neue Regierung steht vor großen Herausforderungen. Ecuador ist vom Verfall des Öl-Preises hart getroffen worden, da Erdölexporte ein wichtiger Pfeiler der ecuadorianischen Wirtschaft sind.

Eine hohe Staatsverschuldung und eine Wirtschaft, die nach offiziellen Schätzungen 2020 um 8,9 Prozent geschrumpft ist, lassen der neuen Regierung wenig Spielraum. Die Arbeitslosigkeit lag im vergangenen September bei rund 8,5 Prozent, verglichen mit 3,8 Prozent im Dezember 2019, nicht zuletzt eine Folge der Corona-Pandemie.

Ein Sieg des jungen Wirtschaftswissenschaftlers Arauz dürfte das Land zurück auf einen Linkskurs bringen, der nach Meinung des Politikwissenschaftlers Santiago Basabe von der Lateinamerikanischen Fakultät für Sozialwissenschaften in Quito zumindest "die grundlegenden Merkmale der zehn Jahre unter Ex-Präsident Correa" tragen werde.

Eine Orientierung am Kurs Correas dürfte Arauz Sympathien bringen. Vielen galt Morenos politische Neuausrichtung nach rechts als "Verrat". Doch auch das Erbe Correas ist belastet. Der Ex-Präsident ist wegen Korruption zu acht Jahren Haft verurteilt und lebt im Exil in Belgien. Mehrere seiner ehemaligen Minister und sein Ex-Vizepräsident sitzen im Gefängnis, ebenfalls wegen Korruption.