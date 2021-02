Ecuadorianer wählen Präsidenten und Parlament

Ergebnisse in der Nacht auf Montag (MEZ) erwartet

Mehr als 13 Mio. Menschen sind am Sonntag in Ecuador aufgerufen, einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Der bisherige Staatschef Lenín Moreno tritt nicht erneut an - um seine Nachfolge konkurrieren vor allem der linke Wirtschaftsexperte Andrés Arauz und der rechtskonservative Ex-Banker Guillermo Lasso. Außenseiterchancen auf einen Einzug in die Stichwahl hat zudem der linke Umweltpolitiker Yaku Pérez, der besonders in der indigenen Bevölkerung populär ist.

Für einen Wahlsieg in der ersten Runde benötigen die Kandidaten - insgesamt sind es 16 - für das Präsidentenamt eine absolute Mehrheit oder 40 Prozent der Stimmen bei einem Vorsprung von zehn Prozentpunkten auf den Zweitplatzierten. Die Abstimmungslokale öffnen um 07.00 Uhr Ortszeit (13.00 Uhr MEZ) und schließen um 17.00 Uhr (23.00 Uhr MEZ). Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht auf Montag gerechnet.

Moreno hinterlässt ein umstrittenes Erbe und ein polarisiertes Land, das vom Verfall des Öl-Preises und den Folgen der Corona-Pandemie schwer getroffen ist. Sein Nachfolger soll am 24. Mai das Amt übernehmen. Die künftige Regierung steht vor großen Herausforderungen. Eine hohe Staatsverschuldung und eine Wirtschaft, die nach offiziellen Schätzungen 2020 um 8,9 Prozent geschrumpft ist, lassen allerdings wenig Spielraum.

Arauz gilt als Zögling von Ex-Präsident Rafael Correa und will im Falle eines Wahlsieges die Subventionen erhöhen und das vom Internationalen Währungsfonds geforderte Sparprogramm beenden. Lasso steht für einen liberalen Wirtschaftskurs und will Arbeitsplätze schaffen und ausländische Investoren ins Land holen.