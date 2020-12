Edtstadler: EU-Reformkonferenz soll rasch starten

Europaministerin würde Thorning-Schmidt als Vorsitzende unterstützen

Die geplante EU-Reformkonferenz zur Zukunft Europas soll so schnell wie möglich starten. Dies teilte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) nach informellen Video-Beratungen mit ihren EU-Kollegen am Dienstag mit. Als aussichtsreiche Kandidatin für den Vorsitz der Konferenz gilt die ehemalige dänische Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt, die auch Österreich unterstützen würde, wie Edtstadler gegenüber der APA sagte.

Die "Konferenz zur Zukunft Europas" hätte eigentlich schon im Mai 2020 beginnen sollen, durch die Corona-Pandemie wurde der Start aber verzögert. Nunmehr hätten die Europaminister das Ziel eines raschen Beginns außer Streit gestellt, sagte Edtstadler: "Jeder will, dass sie schnell startet." Edtstadler sieht nunmehr die EU-Kommission für die weitere Planung am Zug. Sie rechnet eher mit einem Beginn unter portugiesischer EU-Ratspräsidentschaft im nächsten Halbjahr. Man werde sehen, ob die Konferenz auch virtuell starten könne, sagte sie.

Als zu diskutierende Inhalte, die auch von den EU-Jugendbotschaftern formuliert worden seien, nannte die Europaministerin Fragen der Demokratie, der Digitalisierung, der Migration, der Gesundheitspolitik und des Kampfes gegen den Klimawandel. Abgeschlossen werden soll die Konferenz unter französischem EU-Vorsitz im ersten Halbjahr 2022.

Zu der ursprünglich von Österreich verlangten EU-Vertragsänderung sagte Edtstadler, das Mandat der Konferenz sei offen beschlossen worden. Daher wäre eine Änderung des EU-Vertrags nicht auszuschließen. Sie räumte aber ein, dass eine EU-Vertragsänderung unter den anderen EU-Staaten derzeit "nicht auf die größte Unterstützung stößt".

Der früher als möglicher Vorsitzende der EU-Zukunftskonferenz genannte ehemalige Chef der Liberalen im EU-Parlament, Guy Verhofstadt, ist offenbar aus dem Rennen. "Die Diskussion ist erledigt", sagte Edtstadler. Die dänische Sozialdemokratin Thorning-Schmidt als Frau und ehemalige Premierministerin hätte ihre Unterstützung. Dänemark sei zwar ein EU-Land mit Ausnahmen (opt outs), könne aber auch Brücken zwischen mehr und weniger skeptischen EU-Staaten bauen. Außerdem käme Thorning-Schmidt aus einem Land, das so wie Österreich der Allianz der "Frugalen" angehöre, und wäre "eine sehr gute Möglichkeit".

Am Rande der Beratungen war auch das derzeitige Veto Polens und Ungarns gegen das 1,8 Billionen Euro schwere EU-Finanzpaket ein Thema. Polen und Ungarn lehnen die Knüpfung von Hilfen aus dem EU-Budget an rechtsstaatliche Kriterien ab. Edtstadler hofft ebenso wie beim Brexit noch auf eine Einigung in letzter Minute, wie sie sagte.