Edtstadler hat "kein Verständnis" für Veto Polens und Ungarns

Deklaration mit Frankreich zu Terrorismus - EU-Europaminister befassen sich mit Kampf gegen Antisemitismus

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat "kein Verständnis" für das Veto, das Polen und Ungarn gegen das 1,8 Billionen Euro schwere EU-Finanzpaket eingelegt haben. "Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, dass man nationale Befindlichkeiten auslebt", sagte Edtstadler am Dienstag vor einer Videokonferenz mit ihren EU-Kollegen gegenüber der APA. Ganz Europa und seine Bürger würden auf das Geld aus dem Corona-Aufbaufonds und aus dem EU-Budget warten.

Edtstadler glaubt auch nicht, dass die beiden Länder ihre Position lange aufrecht halten können in einer Situation, in der es überall Lockdowns und steigende Infektionszahlen gebe. Das Paket bedürfe jedoch der Zustimmung aller Staaten, deshalb sei jetzt beides nötig, erhöhter Druck und aufeinander zuzugehen. Sie habe sich immer für eine Verknüpfung von Rechtsstaatlichkeit und EU-Budget eingesetzt, so Edtstadler. "Allein, dass wir das diskutieren müssen, tut mir in der Seele und im Herzen weh."

Die Europaministerin will gemeinsam mit Frankreich eine gemeinsame Deklaration zum Kampf gegen den Terrorismus in den EU-Ministerrat einbringen. Die Erklärung ziele auf eine besser Koordination und auf den Austausch von Sicherheits- und Geheimdiensten ab, sagte sie. Weitere Themen seien auch die Ausbildung von Imamen und die Auslandsfinanzierung.

Die Europaminister befassen sich auch mit dem Kampf gegen Antisemitismus. "Wir haben in ganz Europa steigende Zahlen, was antisemitische Vorfälle betrifft", so Edtstadler. Seit der 2018 unter österreichischem EU-Vorsitz beschlossenen gemeinsamen EU-Erklärung und Definition von Antisemitismus gebe es aber auch Fortschritte. Die ÖVP-Politikerin sagte, sie wolle im Dezember noch eine österreichische Strategie präsentieren, die sich auf die Bereiche Sicherheit, Bildung, eine bessere statistische Erfassung von Vorfällen und Justiz stütze. Ab 1. Jänner soll es eine eigene Stabsstelle im Bundeskanzleramt geben, die die Umsetzung überwacht.

Thema des EU-Ministerrates ist auch der Rahmen für die EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien. Die Gespräche würden festhängen, sagte Edtstadler, die auf bilaterale Probleme verwies, die Bulgarien mit Nordmazedonien habe. Sie kämpfe dafür, dass die Gespräche heuer noch starten könnten, "es ist schwierig", so Edtstadler. Auch hier wäre es nötig, nationale Befindlichkeiten zurückzustellen.