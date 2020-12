Edtstadler im "Handelsblatt": Werden Post-Brexit-Deal genau prüfen

Europaministerin lobte deutsche EU-Ratspräsidentschaft

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat in einem Interview mit der deutschen Tageszeitung "Handelsblatt" (Montagsausgabe) angekündigt, dass Österreich den Handelspakt der EU mit Großbritannien sorgfältig prüfen werde. "Es muss ein fairer wechselseitiger Deal sein, wobei keiner benachteiligt werden darf. Wir brauchen hierbei eine ausgewogene Balance", sagte Edtstadler der Zeitung in Brüssel. Wichtig sei, dass es faire Wettbewerbsbedingungen gebe, so Edtstadler.

Die Europaministerin lobte zudem die Erfolge der zu Ende gehenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft unter der Ägide von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Die deutsche Kanzlerin hat erneut gezeigt, wie krisenerprobt sie ist und dass sie mit Ruhe und Besonnenheit wie ein Fels in der Brandung steht", erklärte Edtstadler. "Die EU kann als globaler Akteur nur dann Erfolg haben, wenn wir weiter zusammenhalten und mit einer Stimme sprechen." Als Beispiele nannte die ÖVP-Politikerin die wichtige Einigung beim Klimaziel auf dem vergangenen EU-Gipfel im Dezember. Außerdem sei die gemeinsame Beschaffung und Verteilung eines Corona-Impfstoffs in der EU ein sehr wichtiger Erfolg.