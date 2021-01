Edtstadler plädierte bei Slowenien-Besuch für EU-Impfpass

"Jetzt an der Zeit" für Koordinierungsarbeiten auf EU-Ebene - Slowenien und Österreich ziehen bei Frage der Koordinierung von Reisestandards "an einem Strang"

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat sich bei ihrem Besuch in Slowenien für einen europäischen Impfpass ausgesprochen. "Wir hoffen, dass wir im Sommer spätestens in einer Phase sein werden, wo es doch wieder möglich sein wird, mehr zu reisen. Da sollten wir vorbereitet sein", sagte die Ministerin am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Gastgeber, dem slowenischen Staatssekretär Gasper Dovzan.

Es sei "jetzt an der Zeit", die Koordinierungsarbeiten auf der EU-Ebene zu beginnen, betonte die Ministerin. "Die Mobilität ist der Schlüssel dafür, um eine der Prioritäten der (bevorstehenden, Anm.) slowenischen EU-Ratspräsidentschaft, nämlich der wirtschaftlichen Erholung, zu erreichen", betonte Edtstadler, die diese Themen auch mit dem slowenischen Außenminister Anze Logar besprach. Österreich und Slowenien, das im Juli den EU-Ratsvorsitz übernehmen wird, ziehen bei der Frage der Koordinierung von Reisestandards an einem Strang, betonte die Ministerin.

Die Sicherheit und Gesundheit seien zwar nationale Zuständigkeiten, dennoch brauche es im EU-Raum eine intensive Koordinierung und Abstimmung der Maßnahmen. "Je besser wir abgestimmt sind, desto besser können wir diese Gesundheitskrise gemeinsam überwinden", sagte Edtstadler.

Der slowenische Staatssekretär stimmte ihr zu: "Slowenien hat sich als Transitland schon seit Beginn der Pandemie für einen möglichst koordinierten Ansatz eingesetzt", sagte Dovzan. Slowenien sei froh, dass es gemeinsame Empfehlungen auf EU-Ebene gebe. "Wir erwarten, dass diese Empfehlungen, die nun erneut diskutiert werden, der neuen Situation angepasst werden", fügte er hinzu. Ähnlich wie Edtstadler äußerte auch Dovzan die Hoffnung, dass sich mit den Impfungen die Lage im Sommer normalisieren werde.

Österreich und Slowenien haben auch ähnliche Ansichten bei der EU-Erweiterung im Richtung Westbalkan, was einer der Schwerpunkte der künftigen slowenischen EU-Ratspräsidentschaft ist. Edtstadler bot in diesem Zusammenhang Slowenien die Unterstützung Österreichs an. "Ich halte es für eine Frage der Glaubwürdigkeit und der Sicherheit für die EU, dass insbesondere die Länder des Westbalkans eine Perspektive für einen Beitritt zur EU bekommen", sagte die Europaministerin. Es liege jetzt an der Europäischen Union "möglichst schnell" den Verhandlungsrahmen für Nordmazedonien und Albanien zu beschließen, fügte sie hinzu.

Edtstadler und Dovzan lobten die exzellenten bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern. Die Ministerin hat in Ljubljana auch das jüngste Beschmieren von zweisprachigen Ortstafeln in Kärnten "auf das Schärfste verurteilt" und gefordert, dass die Täter zu Rechenschaft gezogen werden. "Das positive Miteinander darf durch derartige Vandalenakte nicht ins Wanken gebracht werden, sondern ganz im Gegenteil: Wir müssen unsere Kräfte noch weiter bündeln, um die Minderheiten entsprechend zu unterstützen und das auch klar zu kommunizieren", sagte Edtstadler.

Slowenien schätze es sehr, dass die Schmieraktionen in Österreich von der höchsten politischen Ebene verurteilt worden seien, sagte unterdessen der slowenische Staatssekretär. "Es braucht eine klare Botschaft, dass solche Taten inakzeptabel sind", sagte Dovzan.