Edtstadler zu Gesprächen über Corona in Berlin

Treffen mit Ministern Spahn und Roth - Auch Antisemitismus und gegen Hass im Netz Themen

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) wird am Donnerstag in Berlin Arbeitsgespräche mit dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) führen. Hauptthemen sind die Pandemiebekämpfung sowie Strategien gegen den Antisemitismus und gegen Hass im Netz. Mit Gesundheitsminister Jens Spahn und Europa-Staatsminister Michael Roth erörtert sie vor allem den gemeinsamen Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Zwischen Deutschland und Österreich hatten die kurzfristigen Teilschließungen der Grenzen für Irritationen gesorgt. Es wird erwartet, dass der Konflikt um die aktuellen Grenzkontrollen deutlich zur Sprache kommt. Edtstadler will ihren Gesprächspartnern in Berlin darlegen, dass für Österreich die Testungen ein Schlüssel zur Eindämmung der Pandemie seien. Wöchentlich werden mehr als eine Million Menschen getestet. Damit liege, so Edtstadler, Österreich im europäischen Spitzenfeld hinter Zypern und Dänemark.