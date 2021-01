Edtstadler zu Gesprächen über Corona in Slowenien

Pendlerverkehr und Reisestandards im Fokus des Treffens

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) trifft am Freitag mit dem slowenischen Außenminister Anze Logar zu Gesprächen über die Corona-Bekämpfung und den Pendlerverkehr zusammen. Weitere Themen des Treffens sind die EU-weite Koordinierung bei Reisestandards und Impfzertifikaten, die EU-Westbalkanerweiterung und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Minderheiten-Fragen, hieß es im Vorfeld des Treffens.

Edtstadler betonte weiters, eine vertiefte Zusammenarbeit und ein Austausch mit dem Nachbarland sei gerade in der Pandemie unerlässlich. Sie sei froh, dass der Pendlerverkehr für die mehr als 26.000 Betroffenen ohne Einschränkungen funktioniere. An dem Treffen nimmt auch der slowenische Staatssekretär Gašper Dovzan teil. Nach aktuellen Angaben der EU-Behörde ECDC liegt die 14-Tage-Inzidenz in Slowenien derzeit im landesweiten Durchschnitt bei 885, in Österreich bei 246.