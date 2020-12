Eggler-Bargehr bleibt Direktorin des Vorarlberger Rechnungshofes

Einstimmige Empfehlung des Kontrollausschusses zur Wiederbestellung

Brigitte Eggler-Bargehr bleibt Direktorin des Vorarlberger Landes-Rechnungshofs (RH). Der Kontrollausschuss des Landtags gab am Mittwoch die einstimmige Empfehlung ab, Eggler-Bargehr in der Landtagssitzung am 16. Dezember in ihrer Position zu bestätigen, informierte der stellvertretende Ausschuss-Obmann Christof Bitschi (FPÖ).

"Die Reihung der einzelnen Fraktionen war am Ende der Sitzung eine idente. Brigitte Eggler-Bargehr ging als Erstgereihte aus dem Hearing der allesamt äußerst kompetenten Kandidaten hervor", sagte Bitschi. Am Hearing hatten vier Kandidaten teilgenommen. Eggler-Bargehr steht dem RH seit Dezember 2014 als Nachfolgerin des verstorbenen Herbert Schmalhardt vor.