EGMR weist Klage im slowenisch-kroatischen Bankenstreit ab

Gericht erklärt sich für unzuständig in Klage über Schulden kroatischer Unternehmen gegenüber slowenischen Bank

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) erklärte am Mittwoch in Bezug auf den slowenisch-kroatischen Bankenstreit, dass er nicht zuständig sei, eine von Slowenien gegen Kroatien gerichtete Klage wegen Jahrzehnte alten Schulden kroatischer Unternehmen gegenüber einer slowenischen Bank zu behandeln. Slowenien hatte die Staatenbeschwerde gegen das Nachbarland im Jahr 2016 eingereicht.

Das EGMR erklärte die Klage für unzulässig, weil es sich im Fall der betroffenen Bank um keine nichtstaatliche Organisation handelt. Artikel 33 der Menschenrechtskonvention erlaube dem Klägerstaat nicht, den Mechanismus einer Staatenbeschwerde anzuwenden, um die Rechte einer juristischen Person zu schützen, die sich nicht als eine nichtstaatliche Organisation qualifiziert, hieß es in einer Mitteilung des Gerichts in Straßburg. Die Bank wäre demnach auch nicht berechtigt, eine Individualbeschwerde zu stellen.

Der slowenische Staat hatte die Klage vor vier Jahren wegen der Schulden eingereicht, die kroatische Unternehmen bei der Zagreber-Tochter der staatlichen slowenischen Ljubljanska Banka (LB) noch in der Zeit des gemeinsamen jugoslawischen Staates angehäuft haben. Kroatien wurde vorgeworfen "systematisch und willkürlich" die LB beim Eintreiben der Schulden behindert zu haben.

Slowenien war 2014 durch ein EGMR-Urteil zur Rückerstattung von Deviseneinlagen kroatischer und bosnischer Sparer der LB in der Höhe von 385 Mio. Euro verpflichtet worden. Ljubljana beklagte, in einer ungerechten Lage zu sein, da es selbst die LB-Sparer entschädigen müsste, während Kroatien in über 25 Jahren alles unternommen hat, um die LB bei der Schuldeneintreibung zu behindern. Deshalb wurde beschlossen, vor dem gleichen Gericht auch die Interessen der staatlichen LB zu schützen.

Vom Nachbarland wurde eine Entschädigung von rund 430 Mio. Euro gefordert. Insgesamt werden die Schulden der kroatischen Unternehmen auf 1,5 Mrd. Euro eingeschätzt. Die LB, die heute zwar noch besteht, aber seit Mitte 1990er-Jahre keine funktionierende Bank mehr ist, schaffte es nur einen kleinen Teil der Schulden einzutreiben.